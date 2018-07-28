〈中部〉《中國悍拔東亞青運主辦權》林佳龍連任看好度大漲 僅次於柯文哲

2018-07-28

未來事件交易所市場預測

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中東亞青運因中國施壓，遭東亞奧林匹克理事會取消，引起軒然大波，未來事件交易所廿七日發布新聞稿指出，台中市長林佳龍因此事件，連任看好度在所有爭取連任的縣市長中，目前僅次於台北市長柯文哲。

東亞奧會廿四日在北京舉行的臨時理事會，決議取消原定明年在台中市舉辦的首屆東亞青運，不僅在國內引起軒然大波，也在國際上引起矚目。隔日，中國國台辦以書面證實，指因台灣推動東京奧運正名公投；也有報導指出，中國認為林佳龍連任機會高，擔心無法「掌控」賽事，因此出手取消此次比賽。

取消比賽的舉動被預測將對民進黨年底選情有利，未來事件交易所昨發布新聞稿指出，林佳龍的連任看好度在這週大幅上漲，相較於五月廿三日的價格上漲六．一八元，達到七十九．○九元，在所有爭取連任的縣市長中，僅次於柯文哲，而推測原因與中國施壓東亞奧會取消東亞青運主辦權有關。

新聞稿中也指出，事件發生後，ＰＴＴ鄉民紛紛表示，「感謝中國賜票」、「根本ＤＰＰ最強助選員」；師大政治所教授范世平也認為，對岸硬拔台中主辦權，反而讓東京奧運正名公投知名度大增，同時也是在幫林佳龍助選。

未來事件交易所「二○一八縣市長：我要連任！」預測市場，分別設置欲爭取二○一八選舉連任的縣市長預測市場期貨。清算依據為該預測對象能否順利連任，若事件價格越接近一○○元，表示市場預期該預測對象越可能連任成功；若事件價格越接近○元，則相反。