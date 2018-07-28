〈中部〉花博后里森林園區 有機肥飄臭味

2018-07-28

居民、學子飽受困擾 要求改善

〔記者張軒哲／台中報導〕台中花博預計十一月三日登場，后里森林園區近期加緊趕工，因苗圃使用有機肥料栽植花草，廿四日起，園區旁居民與學子飽受有如雞屎臭味之苦，市議員陳本添廿七日邀集里鄰長勘查，盼環保局找出改善之道，否則將發動居民抗議。

環保局稽查大隊表示，森林園區使用的有機肥是撒在植栽的土壤上，將建議建設局督導包商加厚原生土，多一點土壤覆蓋上面，讓異味不要這麼重。

防臭味 市府要求多覆蓋原生土

建設局指出，肥料由農業局提供，會要求廠商多覆蓋、加厚原生土，防止臭味散逸。

后里森林園區保留許多老樹，打造綠意盎然的環境，森林園區位於后里住宅區，附近有后綜高中與台中啟明學校。義德里里長謝榮慶指出，近日里內住戶反映空氣瀰漫異味，後來查出臭味來源是森林園區的有機肥，緊鄰園區的住戶門窗緊閉，但夏天更悶熱，生活品質受影響。

陳本添指出，森林園區承包商使用農業局指定的有機肥料撒在樹木跟百香果，卻沒覆蓋土壤，是臭味來源；園區緊鄰啟明學校及后綜高中，加上旁邊義德里是密集住宅區，園區卻使用臭味四溢的有機肥料，影響居民生活品質。因有機肥料撒在土壤上，味道至少要幾個月才會消失，若是堆積如一座小山的肥料全部撒下，居民如何承受異味。盼市府能設法改善，讓臭味不再四溢，否則居民痛批花博園區「生雞蛋沒，放雞屎有」，不排除發動抗爭。