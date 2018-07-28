〈中部〉彰縣府標售土地 「一夕致富」宣傳惹議

2018-07-28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣政府目前正在標售高鐵彰化站的公有地，為吸引買家注意，在高鐵特定區設置了「一夕致富」大型廣告看板，引發民眾非議。有人認為，標售土地來挹注縣庫，原本無可厚非，但不應淪為投機炒作，以「一夕致富」字眼來宣傳，好像買土地會賺大錢，跟中樂透頭彩沒兩樣，公部門用此字眼來行銷，是否恰當？

經常坐高鐵來往台中、田中的許姓民眾說，近日高鐵站區出現一個大型廣告看板，上面寫著「一夕致富」，他原以為是房地屋推案看板，仔細一看竟是縣府設置。他質疑說，縣府標售土地用「一夕致富」字眼，是不是太誇張了？而過去幾年台灣土地飆漲，年輕人買不起房子，此為民怨之首，縣府用「一夕致富」這種投機性的字眼來推銷土地，好像在鼓勵民眾投機，建議用「小資圓夢」、「坐擁高鐵增值」等中性的字眼，較不會引起爭議。

縣府︰無鼓勵投機 僅用廣告詞吸引人

針對民眾的質疑，地政處土地開發科長劉志宏指出，縣府絕無「鼓勵投機」之意，只是使用廣告詞來吸引人，字眼比較聳動。而所稱「一夕致富」的原始字意，為高鐵特定區經縣府招商引資，已有許多廠商進駐，該區的土地行情已經上升，而縣府標售都維持原底價，希望民眾把握機會，坐擁增值契機，才用「把握一夕致富機會」等文字。

劉志宏表示，過去招商對象都為大面積購買的廠家，金額龐大，參與人數少，不須做廣告，但此次有小面積的「住宅戶」，每單位約六十坪，每坪約十萬元起標，對象為有自建自宅需求的民眾，所以有做廣告之必要。