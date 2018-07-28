〈中部〉爭國際暗空公園認證 合歡山送件

2018-07-28

〔記者佟振國／南投報導〕用合歡山的星空實力，讓世界看見台灣！為宣告合歡山爭取國際暗空公園認證正式送件，並配合近十五年來最大「火星衝」及今年第二度月全食的天文景象，南投縣政府與清境觀光協會昨於清境國民賓館舉辦天文活動，從下午的天狗市集、天文講座，到晚間的「火星衝」觀測及今天凌晨的月全食實況轉播，讓遊客親身體驗爆肝卻又豐富有趣的天文活動。

合歡山區擁有絕佳的無光害環境，成為全台最適合進行天文觀測的地點之一，經過五年摸索規劃，以及合歡山區星空檢測及園區光害減量等努力，合歡山暗空公園已於七月廿三日正式向國際暗空協會（IDA）申請送件，爭取成為亞洲第二座、台灣第一座獲國際認證暗空公園。

十五年來最大「火星衝」及今年第二度月全食，分別於昨晚及今天凌晨接力登場，縣府、清境觀光協會昨天中午起也在清境國民賓館前廣場舉辦清境月全食實況轉播，並向國人說明合歡山申請國際暗空公園認證相關進度。

投入全台星空保護宣導的台北市天文協會常務理事劉志安表示，進度順利的話，快約半年至一年能夠有結果，若能再逐步減少人造光害，對爭取暗空公園將更加有利。

縣府觀光處長王源鍾表示，縣府爭取中央交通部觀光局補助一千萬元也在日前到位，將優先改善合歡山鳶峰停車場的觀星環境。