〈中部〉溪頭老人票10元 南投議員建議調漲

2018-07-28

希望以價制量 減輕觀光負荷

〔記者劉濱銓／南投報導〕主打森林療癒的溪頭自然教育園區，因老人票僅十元太過低廉，導致平日銀髮族包遊覽車湧入溪頭，造成交通、垃圾、空污問題，有縣議員擬於議會提案取消十元票價，再由縣府出面與管理單位台大林管處研議票價調漲，盼以價制量，減輕溪頭觀光負荷。

如議會通過 縣府將與台大林管處溝通

縣府觀光處表示，銀髮族票價優惠其實出發點是好的，可鼓勵老人出遊運動，把錢花在觀光旅遊上，勝過花錢看醫生、降低醫療支出，因此十元優惠票其實也有可取之處。惟若議會通過決議，將會出面與台大林管處溝通，請台大針對營運、成本支出等，思考如何適當調整票價，而當地觀光餐飲業者，也能針對銀髮客群，推出用餐專案或折扣，營造銀髮友善環境，吸引上山人潮消費。

打算提案取消十元票價的在地縣議員許素霞說，當地人因為溪頭爆量的人車，每天都要忍受塞車之苦，而過多的人車製造垃圾、空污，都是地方在承受，尤其大部分的銀髮包車團，都是點對點的旅遊，途中行經鹿谷等地，都不會下車消費，對在地產業貢獻有限，她的提案是在反映在地心聲。

溪頭園區︰朝分段調漲施行 但仍待討論

溪頭園區表示，一直都有調漲十元票價的考慮，但考量社會氣氛與民眾接受度才延宕，二年前也曾決定把老人十元優惠票調漲至八十元，因立委強烈反對，最後作罷，倘若現在地方有漲價的心聲，將重啟票價討論，將朝分段調漲施行，以免反彈過大，惟仍需送台大校本部做進一步討論。