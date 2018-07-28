〈中部〉彰化漁港南側改建風電港 明年中動工

2018-07-28

〔記者林良哲／彰化報導〕政府全力發展風力發電政策，在彰化外海將設置超過七百支的大型風機，為了進行風機的設置以及日後維護等工作，目前已將彰化漁港南側部份改建為「彰化風電港」。彰化縣長魏明谷指出，中央已編列四億二千萬元經費，「彰化風電港」將成為全台風電運作、維護碼頭，預計明年年中動工，二○二○年完工，配合風電產業之運作，將可為彰化地區帶來二萬個工作機會。

做為船舶補給任務使用

台灣未來的風機產業將建置五．五GW的風電發電量，其興建商機將達到七千億元，未來營運收入更為可觀，將成為台灣下一個「兆元產業」，而目前台灣離岸風電的風場中，彰化外海即佔有八成比率，為了建成目標，目前選擇在台中港興建風電運輸、維護船舶碼頭，做為工作船靠泊母港，另外選擇距離彰化風場較近的彰化漁港的南側，興建「彰化風電港」，做為船舶補給任務使用。

中央編列4.2億元 2020年完工

「彰化風電港」的興建，目前已進入「環境差異分析」階段，若是順利通過，預定在明年年中動工，二○二○年完工。魏明谷指出，彰化縣得天獨厚，擁有全世界最好的風場以及全台灣最淺的海域，全世界風力發電的開發商都已經聚焦彰化，因此中央編列四億二千萬元經費來興建「彰化風電港」，將成為風電運維碼頭人員進出的專用港口。

將可帶來2萬個工作機會

而在「彰化風電港」完工之後，將有風電產業的運修、維護、支援等相關廠商進駐，例如直昇機運輸、吊掛作業、人員運輸船（CTV）、營運服務船（SOV）、零組件供應、專用加油、人員認證、倉儲物流、船舶維修、生活服務等，帶動當地經濟繁榮。魏明谷說，配合風電產業之運作，將可為彰化地區帶來二萬個工作機會，因此在未來，彰化不僅是文化大縣，也是台灣的「綠能首都」。