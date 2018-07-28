〈中部〉網路屢發文攻擊農政 嘉義縣府機要被起底

2018-07-28

縣長張花冠未接電話

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府機要人員林宏燦因以《一級嘴砲技術士》署名，一再在臉書發文攻擊農委會主委林聰賢的「切腹說」等言論引發熱議，結果被署名《Candect》網友在PTT網站肉搜出來，要求任用林宏燦的民進黨籍縣長張花冠對此事說清楚講明白。

人力所長︰個人行為 已請辭

昨至截稿，張花冠未接電話，無法得知其回應。林宏燦的直屬長官、嘉縣人力發展所所長劉志偉說，這是林的個人行為，林已在七月二十三日請辭，目前請補休假至月底離職日。

林宏燦︰發文內容可受公評

林宏燦回應，他曾務農，長期關注農漁業產銷處境，發文內容可受公評，尤其菜價低迷半年多，又發生香蕉、鳳梨崩盤事件才有感而發，他並未在上班時間經營臉書粉絲專頁，而是運用事先設定發文功能，盼攻訐者不要模糊焦點。

林宏燦以《一級嘴砲技術士》於七月十二日發文，指「因農產品問題屢次上新聞，農糧署署長陳建斌居然被換掉了，真他媽倒楣催（衰）的」，二十四日又以高麗菜產銷發文指「接下來價崩（還是已經價崩？）的就是高麗菜，農委會主委要切腹了嗎」？

網友《Candect》質疑，嘉縣為農業大縣，民進黨縣長張花冠要出來解釋一下底下的公務人員利用上班時間做這種造謠唱衰菜價欺負農民的事嗎？還是這就是你們要公務人員在做的事呢？《Candect》表示，雖然很討厭國民黨假裝幫農民真的打壓菜價果價，但其實民進黨也有那種躲在電腦後面，用菜價作政治鬥爭的人啦！