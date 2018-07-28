〈中部〉議員林聖爵涉賭治喪遭搜索 雲檢︰辦案有即時性

2018-07-28

林聖爵︰有證據就辦 不要羅織罪名

〔記者詹士弘、黃淑莉／雲林報導〕雲林檢調偵辦雲林縣議員林聖爵涉嫌經營賭博場所案，昨天兵分三路搜索，地點包括林在梅林的老家，由於正值林母治喪，檢調突然上門，引起現場人士錯愕。林聖爵表示，有證據就辦，不要羅織罪名；國民黨雲林縣長參選人張麗善批評司法已淪為政治打手。地檢署強調，偵辦案件有即時性，搜索時並未進入靈堂。

雲檢︰已調查一段時間 證據明確

雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，斗六市某電子遊藝場涉嫌賭博，林聖爵犯罪嫌疑重大，檢方已調查一段時間，且證據明確，偵辦期間適逢雲林縣議會開會，七月初議會定期會結束，時機成熟因此在昨天發動搜索，檢察官依據調查資料向法院聲請搜索票，昨天至林聖爵及共犯住處共三處執行搜索，查扣帳冊及手機等，昨天到電玩店搜索，為避免干擾治喪事宜，檢警是從靈堂旁可獨立進出口的門戶進入搜索。

搜索行動發生後，林聖爵的支持者紛紛趕到現場表達關心，直呼「針對性太強」，是「政治迫害」、「檢警手法太粗暴」。

林聖爵表示，位於梅林的老家出租當超商及電玩店已七、八年，三個月前檢警查到內藏賭博性電玩，負責人被移送法辦，他只是屋主，與賭博電玩案無關，正值他投入斗六市長選舉，遭此對待，令人不得不做政治打壓的聯想，代表政黨參選並非原罪，母親只有一個，如果競選市長要搞成這樣，他寧願不要。

張麗善表示，檢方已在六月搜索過林宅，選舉敏感時刻，對國民黨斗六市長參選人展開動作，司法是否淪為政治打手，選民自有公斷。