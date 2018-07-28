〈中部〉國中小教師缺額 嘉縣289人嘉市110人

2018-07-28

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕因應少子化，嘉義縣、市政府都控管國中、小教師員額，今年教師出缺情況，嘉縣合計兩百八十九人、嘉市合計一百一十人，各校正陸續進行代理教師甄選公告，縣、市教育網的「人事選聘」網頁熱鬧滾滾。

控管員額 甄選人數低於出缺

嘉縣國中教師總缺額一○九名，以民雄國中十二名最多，民雄國中是嘉縣學生數第二多的國中，為避免因新生減少出現超額教師，這幾年都加強控管員額，致出缺最多。

民雄國中校長劉彥碩說，雖懸缺有十二名，但因教師多，經調整，只要再聘八名代理教師，而現有代理教師有三人因表現優良，經教評會決議續聘，所以只要再甄選五名。

嘉縣國小教師合計出缺一百八十名，以番路鄉大湖國小八名最多，其次為梅山鄉太和國小七名，兩校各少了一個年級的學生，全校各為五個班級、編制八名教師，也就是大湖國小從主任到教師都是代理，不過大湖國小距離嘉義市區二十幾公里，還不算太偏遠，甄選代理教師難度相對比交通不便的太和國小低。

阿里山、大埔、豐山等三所實驗性質的國中小，教師缺額懸殊，位於阿里鄉樂野的阿里山國中小只有一個缺額，豐山九個編制全部出缺，大埔缺額也有八名，豐山屬交通極不便，大埔還有公車抵達，預期要經過好幾次招考，才能補足缺額。

嘉市預計甄選人數不到三分之一

嘉義市政府教育處課程發展科長林淑華說，嘉義市自二○一五年至今，都未舉辦教師甄選，不過因教師控管員額，並無超額情形；今年教師缺額國中有四十名、國小有七十名，但如代理教師表現績優、有教師證照者可再聘兩次，最多任職三年，所以預計須甄選人數不到三分之一，最近各校已陸續辦理甄選作業。