〈南部〉繽紛竹篩高掛 活化龍崎老街市場

2018-07-27

〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕龍崎位處偏遠，是全台南人口最少的行政區，崑山科大師生團隊進駐，盤整當地資源，活化已經全面收攤的老街市場，協助建立故事品牌與形象，並取材產業特色，進行空間營造，尤其將三十個創意彩繪的傳統竹篩吊掛在天花板上，猶如繽紛的馬卡龍裝置藝術，吸引年輕朋友拍照，成為網路打卡熱點。

崑大團隊由公共關係暨廣告系副教授領軍，以老街市場為據點，進行重整、改造，希望在地產業重現風華，並連結老人文康活動中心的廊道空間，形塑「崎聚」新品牌，昨天正式揭幕。

區長蕭琇華表示，龍崎為山城，早期是農特產集散中心，老街市場盛極一時，由於人口逐漸流失，加上外環道闢建後，遊客直接過境，經營不易，五年前全面收攤，若能重新開張，有助於當地再生、發展。

市府在有「采竹之鄉」美名的龍崎區，推動「設計翻轉．地方創生」計畫，希望藉助大學師生團隊的巧思，為舊部落注入新活力。原已收攤的老街市場，邀請小農共襄盛舉，並融入文創新元素之後，預計本月二十九日、八月五日等兩天營運，並安排竹編與旺來的輕旅行，推廣地方特色，透過產業、觀光帶動社區發展。

老人文康活動中心的招牌，換成「崎聚」的入口意象，兩側花台以及市場樑柱，都有居民親手編織的竹藝品妝點，展現在地特色。