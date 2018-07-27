〈南部〉《台南》志開實小設非營利幼兒園 8.1開園

2018-07-27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市第五所非營利幼兒園，同時也是第一所由學校餘裕空間修繕設立非營利性質的「擇仁幼兒園」，將設在志開實驗小學校園，於一○七學年度正式營運，八月一日開園營運。

教育局表示，為減輕年輕家長育兒負擔，配合行政院「擴大幼兒教保公共化計畫」，積極檢討各行政區公私幼供需及招生情形，盤點學校低度利用空間，優先在公共化教保資源相對不足地區推動非營利幼兒園。

全市首座 利用學校餘裕空間改造

第一所擇定南區志開實驗小學餘裕空間進行修繕改造，經由政府採購程序，委由福智文教基金會經營非營利幼兒園，將於八月一日開園營運，開辦二班收六十名學童（已於四月幼托作業統一招生），成為南市利用學校餘裕空間委外辦理首例，八月一日先開園營運，九月中旬舉行揭牌儀式。

教育局表示，志開實小校地於四十年代即為婦聯會空軍分會附設台南水交社幼稚園園址，因時代演進而吹熄燈號，現運用教室空間，再設非營利幼兒園，並結合福智文教基金會組織教師學習社群，成立生命教育工作坊，將致力推展食農教育、品德教育、生命教育及環境教育，正與志開實小特色主題教學理念不謀而合，未來將可成為公私協力、幼小銜接的辦學典範。

公幼、非營利幼兒園 已增設79班

教育局表示，台南縣市合併至今已增加公幼五十六班一千五百九十九個名額、非營利幼兒園廿三班五百六十八個名額，總計增加七十九班二千一百六十七名額，據點數自二百一十園提升至二百廿六園，未來在前瞻新設幼兒園舍計畫，也將投入二．五一億元，於一○九學年度，在相對公共化比率較低的行政區，增設六園非營利幼兒園共廿九班七百七十二個名額，實質增加公私幼比例提升至四比六。

南市教育局長陳修平表示，目前有九所私幼加入私幼公立化機制，每一名就讀私幼的學生每年收費比照公立幼兒園，一○七學年度持續採行，基於信賴保護原則，保證補助唸到畢業，一○八學年度配合六都同步實施，銜接中央政策辦理，而三萬元幼兒教保券是銜接中央政策的育兒津貼接軌，不論哪種政策，都是提供幼兒安全與品質的就學環境。

另外，台南市教育局長陳修平表示，目前有九所私幼加入私幼公立化機制，每一名就讀私幼的學生，每年收費比照公立幼兒園，一○七學年度持續採行，基於信賴保護原則，保證補助唸到畢業，一○八學年度配合六都同步實施，銜接中央政策辦理，而三萬元幼兒教保券是銜接中央政策的育兒津貼接軌，不論哪種政策，都是提供幼兒安全與品質的就學環境。