〈南部〉《台南》文旦產季提前 保柚專案8.15啟動

2018-07-27

「寶柚大隊」一起成軍

〔記者楊金城／麻豆報導〕今年麻豆文旦、下營文旦將在八月下旬開始採收，產季提前，麻豆警分局也將提前啟動「保柚專案」，由一千五百位柚農組成的「寶柚大隊」也將在八月十五日成軍，成為警察的好幫手，警民聯防，守護柚園。

麻豆文旦全國知名，與下營文旦品質並駕齊驅，麻豆、下營區文旦柚種植面積超過九百公頃，今年因氣候影響，產季提前，產量則預估增加約二成，八月下旬陸續採收文旦上市，正是節氣「白露」（國曆九月八日）前採收時機。

去年創零失竊紀錄

警方為了防制柚農辛苦種植的柚園遭竊，一年心血付諸流水，麻豆分局規劃「保柚專案」守護柚農的財產，前兩年成效不錯，去年更創下文旦零失竊紀錄，柚農道謝。

路口裝臨時監視器

今年警民合作，再推「保柚專案」，其中新防竊作為將在進出柚園的重要路口加裝臨時監視器。分局、麻豆區農會和柚農產銷班昨開會交換意見，再實地走訪易遭竊的柚園附近，決定繼續採用設置移動警示燈、爆閃燈、巡邏箱的防竊保柚措施，再加上臨時路口監視器，提高嚇阻力。

全天候無間斷巡邏

麻豆分局長楊慶裕說，「保柚專案」將在八月十五日啟動，除了編排警力巡邏柚園，一千五百位柚農組成的「寶柚大隊」也將成軍，結合民力執行廿四小時無間斷巡邏，達成百分之百防竊任務。