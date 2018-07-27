〈南部〉強行啟動廟宇調查 大林蒲居民反彈

2018-07-27

批未向信徒說明就動作

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大林蒲遷村案再掀波瀾，高市民政局正進行小港區大林蒲、鳳鼻頭六里公廟調查，公廟主委昨天齊聚指控，開說明會未邀信徒、也沒有遷村計畫書，就要他們簽「授權書」、「同意書」，強行啟動公廟地上物調查，根本就是霸王硬上弓。

民政局：廟宇調查繁雜耗時

民政局副局長陳淑芳強調，這不是地上物查估，由於廟宇調查事項繁雜，例如每間廟宇材質、雕刻或剪黏各有不同，有時一間廟宇就要花兩、三天時間調查，因此委請主委或土地所有人同意、授權調查。

鳳林宮主委許木成、朝鳳寺主委黃耀斌、龍鳳宮主委黃文裕、鳳鳴宮主委黃明同及鳳林宮祭祀顧問、鳳興里里長洪富賢、信徒昨在鳳林宮召開記者會，高舉標語反對「霸王硬上弓的廟宇地上物調查」。

許木成指出，民政局發文邀集大林蒲、鳳鼻頭十餘名公廟主委，於本月十三日進行廟宇地上物調查說明會，卻未邀信徒，還要他們簽下「授權書」、「同意書」；他說，市府若不對信徒召開廟宇地上物查估說明會，硬要進行廟宇地上物調查，不排除發動信徒抵制或抗爭。

黃耀斌表示，遷村案連百姓房子土地都弄不好，還要針對廟地，不僅沒有遷村計畫，居民也沒有得到合理賠償的承諾。黃文裕表示，沒有遷村計畫書，「就像打假球」。

洪富賢指出，廟宇是由管委會、信徒代表大會管理，民政局卻要主委簽同意書，根本是陷他們於不義，公廟絕不會賤賣廟產，要求市府提出遷村計畫書及相關明細。

陳淑芳表示，民政局啟動大林蒲、鳳鼻頭登記有案的十四間公廟及教堂地上物調查，目前已經完成兩間，將持續與廟宇溝通。