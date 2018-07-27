〈南部〉「台東金幣」復活 邀全國鄉親當數位縣民

2018-07-27

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣政府推出「TT Push踢一下」APP推廣縣政大小事，也設計「台東金幣活動」吸引民眾下載及參與，不過因為APP大改版暫停兩個月，縣府國際發展及計畫處長余明勳昨天表示，改版已大致完成，號召民眾重新加入，除了可蒐集兌換商品、餐點的「台東金幣」，也廣邀全國鄉親加入台東數位縣民，未來可望與台東縣民共享相同優惠。

台東縣政府去年推出「TT Push踢一下」APP，因為有送金幣兌換商品活動，每十元金幣等同新台幣一元，吸引四萬多人下載，今年五月底展開系統大改版而暫停，即日起至廿九日系統試營運期間，重新開放民眾登錄，完成可獲五十枚台東金幣，目前已有近三千人下載。

改版大致完成 操作更方便

余明勳表示，新版APP介面更清爽，操作也更方便，還有縣府活動的動態看板連結，方便民眾了解目前舉辦的大型活動，例如觸控螢幕畫面即可連結到熱氣球官網，查看熱氣球繫留狀況。

未來可用台東金幣繳路邊停車費

他進一步說，新版本還有一個重要功能，就是邀請全國鄉親成為台東數位縣民，即時掌握台東大小事，而在成為數位縣民的表單中，包括填寫車牌，這是為了將來可用台東金幣繳交路邊停車費，外縣市民眾成為台東數位縣民後則可同享縣民優惠。

此外，國計處也規劃，八月起恢復答題送金幣活動，並配合大型活動推廣，希望吸引更多人下載「TT Push踢一下」APP，也能即時了解台東縣施政。