〈南部〉拆東港支線基座惹議 鵬管處：為治水

2018-07-27

交長才嘆過往拆除台鐵路網可惜

〔記者陳彥廷／屏東報導〕剛上任的交通部長吳宏謀昨天於媒體指出，「台灣以前拆除很多台鐵路網、相當可惜，不能再犯這樣的錯誤，盼未來能以Tram-Train模式進入恆春、大鵬灣等」，大鵬灣國家風景區卻正拆除舊台鐵東港支線月台基座，鵬管處澄清，東港支線已廢線，且該基座深埋邊溝內形成排洪阻礙，屢次造成省道台十七線淹水，才會拆除。

莊瑞雄︰交部應釐清、商討良策

立委莊瑞雄指出，大鵬灣國家風景區與省道交界常淹水，有損國家風景區門面，交通部應以部會高度，釐清轄屬機關如公路總局、台鐵局和觀光局關係，再與經濟部共商治水良策，而非設置豪雨期替代道路了事。

東港支線原為軍事鐵道，載送戰車、火砲及軍用物資等進入大鵬灣營區，也有載客業務，路線從林邊鎮安站出岔經大鵬灣再到東港共三站，全長約六公里，不過在二○○二年廢線後，現除東港站及大鵬站月台基座留存，尚有大鵬灣營區內月台保留最完整。

大鵬灣風景區與台17線交界 屢淹

東港大鵬路與台十七線交叉路口就在鵬管處旁，下大雨時屢屢淹水，導致台十七線封路，公部門研商出大鵬灣域內的「豪雨期替代道路」，日前經現勘後，邊溝部分地權屬鵬管處，需盡快拆除排洪阻礙物。

鵬管處正進行拆除作業，官員指出，邊溝除了養殖用水管，舊大鵬站月台基座過高，造成該處通洪斷面僅前後排水溝的三分之一，成漏斗效應回淹，是該路段的淹水主因，經研商須拆除。

吳宏謀才感嘆拆除台鐵路網相當可惜，交通部所屬的鵬管處拆月台基座引來議論。東港鎮公所認為，東港支線早已廢止，鐵軌、轉轍器已被台鐵回收，且治水工程早就設定期程，考量民眾通行安全及便利性，拆除治水障礙不得不為。