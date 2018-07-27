〈台北都會〉招商獲獎 議員批柯「玩弄數字」

2018-07-27

指8成5是靠市有地開發

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市近日高調發布記者會，指台北市還債成績優良、招商引資二九九億餘元獲頒財政部二○一七年招商卓越獎。不過，台北市議會財建委員會昨審查財政局工作報告時指出，北市招商數字八成五利用市有地開發賺取簽約金額，實際引入民間資金投注公共建設不到一成五，無助北市百工百業發展，批柯「拿冬瓜比西瓜」，玩弄數字、以話術騙人。

財政局長：都可達到相同目的

對此，財政局長陳志銘澄清，公共建設與民間引資都可以達到增加個人所得與公司營業所得稅。

財政局日前高調舉辦招商成果記者會，反遭質疑收割馬郝時代規劃案，當時市府澄清有重新規劃標案，並強調「已經沒有像馬郝時代有信義計畫區的高價值土地可供招商」，僅能一案一案努力累積成果。財政局長陳志銘為此也曾對外補充說明，北市因為沒有市地，未來目標是少靠稅收與中央統籌分配稅款，「要轉型做投資型財政」。

不過，市議員黃向羣先是指出，「招商」定義，市政府應與民間合作，引進民間資金才對；但是，北市於二○一七年內湖科技園區ＢＯＴ案、市議會舊址地上權案合計就已經超過二五六億元、占總簽約金額二九九餘億元的八成五以上。

市議員秦慧珠也批評，柯文哲敲鑼打鼓大打招商政績牌，但主要成果都靠ＢＯＴ、地上權案，是拿市有土地開發，公共建設投資與招商應該要分開計算，根本是「拿冬瓜比西瓜」。

秦慧珠進一步說明，過去認定招商概念，是經濟部定義下招收國外資金做北市各項產業投資，以此可以活絡上下游產業鏈，但是北市在經濟部招商的排名近年都為六都後段班。

秦批，ＢＯＴ、地上權案，僅有利一家得標廠商，難以創造北市整體經濟利益，根本不能納招商成績。

陳志銘說明，財政部「公共建設」招商大會，與經濟部「引資」的定義確實不一樣，但獎確實是中央發的。陳也說，招商能促進就業機會與稅收，新建公共建設與引資都能達到相同目的。北市明年也規劃有「台北車站特定專用區C1、D1土地開發案（雙子星案）」、「南港轉運站ＢＯＴ案」重大開發案件，招商成績一定沒問題。