〈台北都會〉議員：柯嗆北農打綠 買股權實現總統夢

2018-07-27

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲昨再嗆台北農產運銷公司，「我把你房子收回來，你要去哪裡經營」，被多位市議員解讀，柯根本不挺北農公司總經理吳音寧，國民黨議員陳永德更觀察，選前節骨眼，國民黨會繼續打吳，吳也因此成全國知名人物，柯更不可能放著這議題不搞，結果把吳當政治鬥爭工具，其實在打擊吳背後的民進黨，提高自己聲望。

打北農、吳音寧就有票 還可稀釋丁

今年五月柯文哲被民進黨分手，但仍有綠營支持者挺柯。陳永德觀察，柯現在不可能明著跟民進黨對幹，尤其民進黨新潮流最支持北農公司、吳音寧，當民進黨跟柯唱反調，柯也透過北農事件回擊，將吳當成政治工具、每天搏版面，確實會稀釋掉國民黨市長參選人丁守中選舉新聞。

「柯文哲自認為打北農、吳音寧就有票。」民進黨市議員王世堅說，柯近日揚言買回農委會持有的北農公司股權等言論，是用政治手段處理簡單的管理問題，凸顯身兼副市長的北農公司董事長陳景峻無法收拾現在僵局；正值議會質詢期間，柯這樣製造議題，轉移焦點掩蓋施政無能，一石二鳥，也報復民進黨不禮讓選市長。

對於柯文哲想跟農委會買下北農公司股權、統一總經理人事權，國民黨市議員汪志冰認為，實際上柯看上北農公司在中南部產地影響力，加上各縣市民股、銷售商，是一塊大票倉，若剔除農委會的股權，將有助於柯實現總統夢；但她嘆，國民黨修理北農公司，柯卻收割這些「業績」。

民進黨市議員梁文傑表示，二○一六年北農公司前總經理韓國瑜還在亂時，他已建議柯文哲將農委會官股全部買下，或將北市府股權賣給農委會，統一人事權，但不解柯當時不這麼做，拖了兩年才拋出想法，擺明柯不挺吳。但他酸說，國民黨一直打吳，傷不了柯，也無助國民黨市長參選人丁守中選情。