〈台北都會〉北農拒繳罰款 柯P嗆「房子收回來」

2018-07-27

市場處以「議員索資遲交」為由罰115萬

〔記者沈佩瑤、吳欣恬／台北報導〕台北市政府市場處廿日以「議員索資遲交」為由，發文台北農產運銷公司開罰一一五萬元，卻遭北農回嗆「於法無據」拒繳，擬打行政訴訟。市長柯文哲昨一改近期替北農總經理吳音寧緩頰態度，直言「不管議會或媒體，喜不喜歡都要應付」，還撂狠話指北農整棟建物都北市府的，「我把你房子收回來你要去哪裡經營」。

北農回嗆「於法無據」 擬打行政訴訟

市場處主張，依據雙方簽訂的行政契約，資料遲交可要求北農繳交懲罰性違約金每天五萬元，這次開罰的依據主要有四筆議員索資，違約金累加後為一一五萬元。

柯撂狠話 北農整棟建物都北市府的

北農昨以書面新聞稿指出，市場處認為北農違反《台北市第一果菜批發市場委託經營管理行政契約》等相關規定，但「依交易法規定之指導監督及每年定期或不定期檢查考核」所需的資料，與「議員索資」目的不同，且北農接獲通知皆儘速處理，無法接受市場處逕行開罰，市場處未正確理解行政契約規定，開罰於法無據。

對此，市長柯文哲昨態度強硬放話，北農的批發市場、停車場，甚至整棟建築物都是台北市政府的，「我把你房子收回來你要去哪裡經營，這實在是。」去年農委會指派吳音寧擔任北農總經理時，柯曾一度不想接受，還曾暗批吳「不夠專業」，後雖作出政治妥協，卻放任友好議員不斷質疑吳音寧，更在議場質詢時坐視吳被狠Ｋ而不出面救援。

直到柯內部放話打吳可拿藍票遭揭露，並二度指派市府政風處赴北農查帳，遭質疑違反公司法，導致柯遭各界批評、民調下滑，柯即以無辜之姿宣稱「我不具備公司法知識」，並一反過去，反稱吳音寧個人操守沒問題，甚至在臉書力挺吳音寧。

不過近期柯文哲因和網路節目《木曜4超玩》合作「一日幕僚」聲勢水漲船高，柯的群眾募資網站創下不到半天就募得三千七百多萬元的好成績，藍營內部民調也指柯和丁守中出現死亡交叉，柯領先三個百分點，柯前天受訪時即不滿直言，吳音寧是農委會派的，管不了，「但在議會被罵的都是我！」昨更意有所指說，專業經理人把事情做好，但有時台灣社會包括議會、媒體，「你喜歡或不喜歡都要應付」，暗批吳連應付都做不好。

農委會：不該聚焦誰要買誰的股權

另外，農委會副主委陳吉仲昨表示，北農問題不該聚焦在誰要買誰的股權上，而是要看擁有股權的經營者可不可以達到北農被賦予的政策任務，才是最重要的。