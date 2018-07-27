〈台北都會〉前瞻補助13億 新北增6停車場

2018-07-27

〔記者賴筱桐／新北報導〕交通部公布前瞻基礎建設「城鄉建設—改善停車問題計畫」第一期預算補助概況，新北市獲六項補助十三億餘元，將在板橋、三重、中和及金山興建停車場，總計提供二五八八汽車格、五七一機車格，預估二○二○年至二○二一年完工。

分散4行政區 市府負擔23億

新北市交通局停車管理科代理科長吳政諺表示，六處停車場分別是板橋區忠孝國中、板橋區音樂公園、板橋區新埔國小、三重區光榮國小、中和區佳和公園及金山立體停車場，總經費三十六．八三億元，其中市府負擔二十三．六五億元，總共提供二五八八個汽車格、五七一個機車格。

立法委員張宏陸表示，板橋區設籍人口五十五萬餘人，停車供需失衡，他與地方民意代表共同向中央爭取前瞻計畫預算興建停車場，經多次會勘，爭取中央挹注六億餘元，在板橋增設三座停車場，可提供一千三百餘個汽車格與二二一個機車格，紓解停車空間不足問題。

立法委員羅致政指出，早期營建署有補助各縣市興建路外停車場的計畫，但在二○○八年終止，直到蔡英文總統上任後推動前瞻基礎建設，都會區停車需求才被重視；除了中央補助，地方政府也要配合執行，否則將影響第二期預算爭取。市議員王淑慧、黃俊哲都表示，他們會緊盯市府的執行進度。

3案在板橋 9月起陸續動工

吳政諺說，目前各案皆按進度執行，預計音樂公園九月動工，忠孝國中與新埔國小十一月動工，三重光榮國小年底動工，中和佳和公園與金山立體停車場預計明年中動工，分別在二○二○年至二○二一年完工。