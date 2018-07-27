〈台北都會〉國家新門戶 中央4行動優化基隆港

2018-07-27

東西岸各有兩項計畫

〔記者林欣漢、李欣芳／基隆報導〕行政院院會昨天通過「基隆港發展策略和重大建設案」，將以四大行動計畫優化基隆港，打造國家新門戶，包括東岸軍用碼頭及威海營區遷建、東岸遊憩環境優化、貨櫃集中西岸作業及西岸智慧旅運地標等。其中，東岸軍用碼頭及威海營區遷建預計花費二十．八九億元，相關計畫配合前瞻基礎建設計畫及基隆市政府的市港再生標竿計畫。

林右昌感謝中央相挺

基隆市長林右昌表示，感謝中央部會全力相挺，加速基隆港轉型再生，未來東岸貨櫃場西遷後騰出的土地，發展成新的國家級新創產業區，由中央向國際新創大廠招商，除了與文化跟觀光有關的產業，也能引進國際級的新創軟體企業進駐。

行政院長賴清德昨天主持行政院院會，由交通部報告「基隆港發展策略與重大建設推動情形」，交通部認為，基隆港位於基隆市核心區，與市民生活及產業活動息息相關，也是海運進出主要港口及國防重要基地，因應海運產業及港口發展轉變的趨勢，基隆港發展策略必須與時俱進。

交通部指出，台灣港務公司規劃以內客外貨為發展主軸，並以四大行動計畫為推動策略，包括東岸軍用碼頭及威海營區遷建、東岸遊憩環境優化、貨櫃集中西岸作業及西岸智慧旅運地標等。其中，東岸軍用碼頭及威海營區遷建預計花費二十．八九億元，有效利用港區土地及創造港區營運價值。

此外，交通部表示，亞洲是全球郵輪市場成長最快速的地區，台灣客源居亞洲市場第二位，且逐年快速成長，去年郵輪旅客人次已突破百萬，基隆港佔台灣郵輪市場九成，基隆發展郵輪產業的潛力無窮，郵輪產業效益及商機，包括觀光、商品消費、郵輪補給、船舶維修等，都能提供地方稅收及就業機會，交通部將持續透過市港平台機制與基隆市政府共同合作，打造基隆成為國家新門戶及優質港灣城市。

城際轉運站興建加分

林右昌表示，基隆港東、西岸的整體規劃已經成形，市港再生重大建設也陸續啟動，此外基隆市最近積極推動城際轉運站的興建工作，預計在今年底要招標及動工，兩年到兩年半的時間會完工，可以搭配上整個市港再生的計畫期程。

不過，國民黨基隆市長參選人謝立功說，郵輪旅客在基隆只是過客，絕大部分到基隆港下了船，都由旅行社安排到台北、新北等地一日遊，市府應積極改善觀光景點的環境、加強公共設施。