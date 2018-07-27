〈北部〉二龍河開閘門 協調會爆衝突

2018-07-27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府在礁溪鄉二龍河中段辦理疏濬，地方希望開啟下游水閘門，方便包商疏濬，但附近養殖業也有用水需求，宜蘭農田水利會安排協商，卻演變成全武行，有人被「架拐子」，火藥味十足，最後無疾而終；水利會解釋，將另開協調會加強溝通。

二龍河從國道五號橋下至下游玉龍橋段，因河道淤積，地方人士爭取經費疏濬，縣府今年投入一千七百萬元經費，疏濬國五至玉龍橋段長約一公里河段，已在四月底發包動工，預計十月完工。

工程動工後，二龍河附近養殖業及農田都有用水需求，下游四城港圳制水閘門因此關閉，方便業者、農友取水，但水門未開，被質疑影響到河道疏濬作業，二龍社區發展協會理事長林志成說，二龍河疏濬地方等了許久，工程動工以來，河道水位維持高點，嚴重影響疏濬進度。

為協調水閘門啟閉時間，水利會前天召開協調會，擬每週開啟閘門兩天，以利疏濬作業，也方便養殖業用水，不料協調過程中，社區人士及養殖業者一言不合，上演全武行，出席的宜蘭縣養殖漁業發展協會理事長李登科，被人「架拐子」，氣氛火爆。

李登科說，水閘門啟閉是公共事務，應心平氣和討論，不排除追究相關刑責；水利會則說，會找時間邀集當事人協調，盼事情和平落幕。