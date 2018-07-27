〈北部〉「洄瀾之心」觀光列車 搭乘率僅5成

2018-07-27

業者苦撐虧損逾200萬元

〔記者王峻祺／花蓮報導〕趕在暑假啟航的「洄瀾之心」花蓮觀光列車，原本前景看好，但七月搭乘率僅五成，不如觀光業者預期，虧損逾二百萬元。承租專列負責人陳義豐表示，「交通」一直是影響花蓮觀光的一大因素，將會繼續撐下去，打響知名度，解決遊客一票難求的問題。

花蓮縣政府觀光處長彭偉族說，旅花人次受大環境影響，有明顯下滑趨勢，只有鯉魚潭因舉辦奇萊傳說III-夜之谷活動，人次較上月上升卅二％外，其餘七星潭、林田山及南安遊客中心均呈下滑趨勢，並發現旅遊近況，主要以短天數的旅遊型態居多。

台東熱氣球夯 花蓮相對單調

但有觀光業者私下透露，隨著鄰近台東縣的觀光產業崛起，相較花蓮一成不變的活動，遊客多半「玩膩了」，以暑期為例，民眾紛紛僅願意停留花蓮一晚，就直奔台東參加熱氣球、大地藝術節或至綠島、蘭嶼等地遊玩，憂心花蓮恐成花東行的跳板。

怡園渡假村總經理陳義豐說，觀光列車能提供民眾購票及訂房服務，方便提早規劃行程並預購車票、住宿與遊程，但暑假原是旅遊旺季，卻受經濟不景氣影響，七月搭乘率僅五成。

他說，八月份搭乘率略有提升，將持續召集所有業者攜手同心，一同為花蓮觀光打拚，目前普悠瑪自強號「洄瀾之心」，每天上午八時五十七分由台北車站發車直達花蓮，下午五時卅分花蓮車站發車直返台北，中間各站均不停靠，住宿一晚以上不分團體、散客皆可購買。

縣府：多項活動陸續推出

花蓮縣政府表示，面對觀光困境，目前積極推動「打造智慧觀光城市」計畫提振觀光，率全台之先整合悠遊卡、一卡通、icash及HappyCash等四大電子票證，並佈設多元支付機台，另提供花蓮住兩晚、好禮十選一等旅宿優惠，截至年底前還有金針花季、部落豐年節及花蓮溫泉專車等多項活動將接續登場，敬請民眾期待。