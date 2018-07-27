〈北部〉宜蘭擬活化縣政中心中央公園 9月發包

2018-07-27

砸千萬預算 年底開工

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政中心中央公園活化，縣府擬編列一千萬元興建環湖雙環步道、涼亭、種植樹木植栽，預計九月發包，年底開工，工期八個月，盼活化中央公園環境，讓園區更親民。

宜蘭縣政中心位在蘭陽平原中心點，有縣府、議會、地檢署、地方法院等機關，面積三百二十八．七一公頃，以空間親民化、環境公園化、地區象徵化三大主軸設計，其中，縣府、議會設有開放空間的中央公園，園區大片翠綠草坪、水池，串連縣政大樓及議會大樓，呈現出水與綠的元素。

中央公園內另有親水河道、紅磚柱、拱橋、象徵龜山島的三角錐，塑造豐富環境意象，頗具在地特色的協力擎天檜木園區，以太平山檜木原始林風倒木、枯立木設計，搭配雕塑家楊英風「龜蛇把海口」作品，展露人文意象。

蓋環湖步道 增加綠蔭

不過，中央公園四周無賣店，平時遊客不多，地方爭取活化，請縣府優化環境開放賣店進駐，轉型為新景點，縣府打算編列一千萬元，提出「中央水池景觀改善計畫」，新建環湖雙環步道及涼亭，強化環境植栽及水池滯洪能力。

縣府秘書處說，中央公園少有綠蔭，步道沒有環湖，外水難以進入中間水池，多呈乾涸狀態，難以符合當初親民設計主軸，因此產生距離感，縣府準備在中央公園種植樟樹、茄苳、苦楝等原生樹木，步道採環湖雙環設計，內圈環湖，外圈沿著樹木綠蔭環湖，增設涼亭，提供舒適的遊憩環境。

賣店進駐？ 適法性待評估

至於是否開放賣店進駐縣政中心？秘書處回應，縣政中心屬於機關用地，大型商業區進駐，恐有違適法性，還得進一步評估。