〈北部〉涉圖利業者倒廢棄物 新豐鄉長遭收押

2018-07-27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場遭侵入傾倒大量營建廢棄物，新竹檢方展開偵辦，發現幕後指使者竟是年底將任滿轉選縣議員的國民黨籍鄉長徐茂淦，昨天凌晨將他傳喚到案，徐全盤否認，檢方認為他貪污圖利罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

新竹檢方二十六日搜索掩埋場，帶走四名清潔隊員及三名棄土業者，調查發現林姓技工涉嫌勾結棄土業者，電話搖控清潔隊員縱放棄土業者大量傾倒廢棄物，並收取數千到數萬元不等的「茶水費」，聲押林姓技工及盧姓業者獲准。

檢方並查出徐茂淦涉嫌指示清潔隊員違法放行，四月初進入場內傾倒的營建事業廢棄物與營建混合廢棄物三天高達二百車次，總載運體積估計達五千六百六十三立方公尺。

依據新竹縣府其他公共工程所編列的營建事業廢棄物處理費每立方公尺六百元估計，不法利益即業者因此節省廢棄物清除、處理費用，至少達三百卅九萬七千多元。檢方另查出徐茂淦委託業者無償拆除自家老宅，並將廢棄物丟在新豐掩埋場，「有夠誇張！」

檢方調查發現，新豐公所清潔隊技工林男，故意放行環保公司盧姓業者在四月初載運營建廢棄物進入新豐掩埋場三天，以此圖利業者，兩人被檢方聲押獲准。另高姓業者被裁定以十萬元交保、三名清潔隊員請回；徐茂淦全盤否認，檢方仍以涉嫌重大，向法院聲押獲准。