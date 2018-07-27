〈北部〉新竹300湧人潮 姚文智、北市議員組團參訪

2018-07-27

姚文智：看見城市活力、創意

〔記者洪美秀、楊淳卉／綜合報導〕民進黨台北市長參選人、立委姚文智，昨天與台北市議會民進黨籍市議員參觀「新竹300博覽會」。姚文智說，父親是新竹人，他對新竹有很深的感情，看見這個城市展現活力、創意與幹勁，將市政建設、在地產業及城市美學表現得很好，代表新竹市是座進步的城市。

柯文哲將來訪 林智堅：柯爸媽就像家人

台北市長柯文哲廿九日也將參觀新竹300博覽會，林智堅表示，柯文哲是新竹人，新竹人做首都市長，對新竹人來說是很光榮的事。他並說，新竹市政府有什麼跟柯爸、柯媽說，他們都二話不說，「像家人一樣」。

順民意 今、明參觀時間延至晚上8點

林智堅說，因很多市民反映參觀時間能否延後，市府開會討論後決議，今、明兩天開放時間將延長到晚間八點。

林智堅昨天逐一導覽各展區，台北市議員王威中、謝維洲、高嘉瑜、阮昭雄、許淑華、張茂楠、梁文傑對新竹市的科技及文創風印象深刻。

「新竹女婿」阮昭雄說，新竹300博覽會匯聚滿滿感動元素，展現城市的過去、現在和未來。感受新竹市有很多建設，是座「小而偉大的城市」，對於新竹鴨香飯、摃丸湯等美食，直呼「實在難以抗拒」。

高嘉瑜說，有跟在場民眾聊天，發現才開展不到一週，已有小孩來玩兩、三次，展覽讓她感受到新竹市這幾年的蛻變，確實感受到城市的幸福感。

梁文傑說，新竹市突破傳統的表現方式，以博覽會呈現建設與願景，過去未曾看過有政治人物這麼做過，參觀者很多是一般民眾，讓他印象深刻。

姚文智表示，在台灣舉辦體育賽事、國際活動空間受打壓的此時，台北應以國家首都的身分籌備博覽會，展現整體國力，他主張二○二二年台北舉辦「台灣博覽會」，此次是來「取經」。