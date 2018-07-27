〈北部〉青年返鄉種梨 頭份父子檔奪特等獎

2018-07-27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市農會昨舉辦全縣秋黃梨評鑑比賽，由頭份市資深果農李兆煥拿下特等獎，而其子李孟儒一年半前辭去工廠品管師工作返鄉務農，日前也獲豐水梨評鑑全縣特等，是頭份果農睽違十年後奪此殊榮，傳為佳話。

李孟儒承父技術 種出特等獎水梨

卅歲的李孟儒大學畢業後，在台中從事車床品管工作，因嚮往時間自由的田園生活，加上務農的父親已年近七旬，決定返鄉接手家中梨園，父親傳承技術半年，就由李孟儒接棒栽種管理，短短一年內奪下豐水梨特等獎，讓他很有成就感。

李孟儒說，從小在梨園之中成長，對這片果園有深厚情感，父親苦心經營也已累積出口碑，不忍心這份家傳祖業就此荒廢，因此辭去品管師工作返鄉種梨。

他坦言，一開始外界不看好高學歷的他能負擔辛苦的農活，但真正動手做才體驗其中樂趣。

李孟儒將獲獎歸功於父親打下穩固的根基，謙稱「自己只是站在巨人的肩膀上」，他勤勞巡視水梨生長情況，提高良品率，將過去品管師的經驗複製到果園管理中，嚴格把關每顆水梨的品質。

不讓兒子專美於前，父親李兆煥相隔一週後參加秋黃梨評鑑，也首次奪下特等獎，他透露栽種秘訣是將果樹外圍嫁接較早收成的豐水梨，待採收後養分會匯聚到內圍的秋黃梨，打破一棵果樹種單一品種的迷思，也成為脫穎而出的關鍵。

農會稱李兆煥父子為頭份之光

頭份市農會大讚李兆煥父子檔是頭份之光，不但打響苗栗豐水梨及秋黃梨的市場知名度，並證明青農返鄉也能開創一片天，更將苗栗種梨技術再往前推進一大步。