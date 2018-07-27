〈北部〉污水稽查新利器 20分鐘可揪源頭

2018-07-27

領先全國 市府與交大合作研發

〔記者許倬勛／平鎮報導〕桃園市為工業重鎮，部分不肖業者常利用夜間偷排污水，為遏止亂象，市府環境保護局與交通大學合作，研發出獨步全國的稽查新利器「移動式水質連續自動監測設備」（見圖，記者許倬勛攝），體積除是檢驗機具的一半，還能將檢驗時間從七日縮短為廿分鐘，可即時掌握水質狀況對排污者開罰，大幅提升稽查效率。

環保局表示，費時三年、投入六八五萬元經費，與交大合作應用生物醫學微流道技術，研發出可移動且可快速檢測化學需氧量（COD）的水質連續自動監測系統，可運用在河川或海岸水質即時監測，過去檢驗程序包括採樣、送樣、實驗室鑑識等，約需五到七天才能驗出結果，此項設備僅需廿分鐘就可完成，且只需一滴廢水及少量試劑即可。

移動式自動監測 排除黑箱疑慮

環保局長沈志修說，新型監測設備目前有機械手臂型及攜帶型各一台，前者為自動化機具、每台造價一五○萬元，適合定點布設，可自行檢驗、分析水體，每廿分鐘回傳數據給監測中心；後者體型輕巧、每台造價十萬元，稽查人員可利用該儀器快篩，直接在現場檢測廢污水污染物含量，立即揪出排污源頭並開罰，未來將視情況增加設備數量。

有業者反映，過去的稽查方式須將抽樣水體帶回，易讓人有黑箱、不公的質疑；沈志修表示，這項技術開發後，可於現場反覆測驗、比對污染標準，也可一併解決稽查糾紛等問題，目前新型設備將先針對大園、觀音兩處沿海工業區，每日排放污水量逾一千立方公尺，或經認定為重大水污染源者進行監測。

市長鄭文燦昨出席發表會表示，移動式水質連續自動監測設備另在進行重金屬及氨氮試劑開發，未來將整合成一個系統模組，也能即時監測水質中的化學需氧量（COD）、重金屬及氨氮濃度。