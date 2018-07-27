〈北部〉整合區域資源 桃醫災難醫療隊成軍

2018-07-27

北區首個緊急醫療應變中心

〔記者謝武雄／桃園報導〕二○一五年八仙塵爆事件發生時，北台灣醫療體系幾乎都動起來，為因應災難或是大量傷患事件對社會帶來的影響，衛福部桃園醫院災難醫療隊（DMAT）於昨天掛牌成軍，這也是衛福部北區首個緊急醫療應變中心（EMOC），院長鄭舜平表示，桃園醫院去年通過重度級急救責任醫院評定，成立DMAT後，可結合醫院及鄰近緊急醫療救護資源，打造社區災難應變防護網。

掛牌儀式在桃園醫院舉行，包括衛福部醫事司副司長廖崑富、衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長徐永年、市長鄭文燦、市府衛生局長王文彥、消防局長謝呂泉、新竹縣衛生局副局長江松福等人均出席。

鄭文燦致詞時指出，衛福部和市府衛生局、消防局及竹苗地區的衛生單位，共同合作於桃園醫院成立EMOC，將有助平時準備和演練，能有效提升災難後援及機動救護能力，遇到如地震、土石流、重大交通事故、群眾集會意外等易產生大量傷患的重大災難或事件時，可在緊急搶救外提供更完整的醫療後援及醫療資源調度；他表示，桃園醫院即將成為桃園第一個準醫學中心，如今DMAT成軍，代表桃園醫療資源整合及緊急救災能力都往前邁進一大步。

去年底籌建 今年支援花蓮震災

鄭舜平表示，從去年底就開始籌建災難醫療隊，包括人員招募訓練與裝備建置等，這是一個以醫院為基地，結合社區、政府機關和民間團體的運作模式，主要的任務是協助並參與社區災害及緊急應變訓練，災難發生時隨時投入救災，今年花蓮大地震發生時，就與消防局共同投入人道救援行列。

鄭舜平表示，災難發生時，災難醫療隊接受主管機關派遣，前往指定地點協助進行醫療需求評估和醫療照護，並協助消防特搜隊伍進行人道救援任務及隊員健康管理，串連災難現場和醫療照護體系，發揮緊急醫療的最大力量。