〈中部〉老建物都更修繕 最高補助7成

2018-07-27

9月24日前受理申請

〔記者張菁雅／台中報導〕為鼓勵市民整建維護老宅外牆及外部環境，都發局今年編列一千萬元預算，補助屋齡廿年以上建物都市更新案的規劃設計及施工經費，符合條件最高可補助總經費七十％，收件時間至九月廿四日下午五時截止。

都發局表示，老舊建築透過外觀微整形，可創造更好的生活環境、改善居住品質、提高經濟動能，以台灣大道一段及平等街口、屋齡卅年的長生金融大樓為例，該大樓通過審核獲得三百萬元立面修繕工程經費補助，工程完工後，不僅改善原有外牆磁磚剝落等公共安全問題，老屋外牆換新裝後也變得更整齊、美觀。

都發局指出，該局除每年受理民眾申請中央都市更新基金補助外，自二○一四年開始編列「台中市都市更新整建維護補助」預算，今年再編一千萬元續辦，補助對象為公寓大廈管理委會、都市更新團體或機構，只要是位於台中市都市計畫範圍內、屋齡廿年以上合法建築物，型態為「連棟透天或獨棟透天式建築物接續達五棟以上」、「三層樓以上雙併式建築物二棟以上」或「六層樓以上整幢建築物」，可針對規劃設計及施工經費提出補助申請，如位於已劃定優先整建或維護更新地區，則可不受前述限制。

補助項目包含社區道路綠美化工程、騎樓整平或門廊修繕工程、鋪面工程、街道家具設施、立面修繕工程或改善無障礙設施、提高建物耐震能力等。每案補助項目最高可達總金額廿五％，若具有歷史、文化、藝術及紀念價值或經公告為整建維護地區，補助上限將可再提高至五十％、甚至達七十％。