〈中部〉台南火車站都計 黃偉哲：將借鏡台中經驗

2018-07-27

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲廿六日下午到台中市考察建設，並表示，台中令人耳目一新，台中經驗對台南發展有相當多正面且具突破性思考意義，他若當選，不只是「賴規黃隨」，還要「林規黃隨」。

黃偉哲在台中市長林佳龍陪同下，一連參訪台中車站、綠川整治工程、東協廣場改善成果，除了聽取簡報，林佳龍也不時親自向黃偉哲解說建設理念與規劃目標。

黃偉哲表示，台中市令人耳目一新，過去對台中的記憶停留在成功嶺大專生放假來逛街，街道擁擠的印象，現在看到完全不一樣的景況，林佳龍提出全新的思維，為解決台中車站的交通瓶頸，不僅是平面的打通，還加以立體化，並將人和車從景觀、動線上徹底分流，未來台南火車站的都市計畫「在台中這裡找到了答案」。

林佳龍則表示，黃偉哲是他的學弟，也是戰友，加上台南是他太太廖婉如的娘家，基於這些關係，台中與台南未來將以市政交流，這次黃偉哲選擇到台中火車站參訪，非常有意義，因為城市的靈魂在於歷史文化，如何面對舊城新生，各城市有不同的做法，台中市舊城新生的「三支箭」，包括綠川與柳川成功整治、台中大車站計畫、文藝復興，黃偉哲都注意到了，對於台南市的發展，在賴院長奠定的基礎下，相信黃偉哲接棒後會帶來更好的未來。