〈中部〉假民調不斷 林佳龍：有信心穩定領先

2018-07-27

林：現在重點 是把政績做好

〔記者歐素美／台中報導〕「選舉結果才是真正的民調」！市長林佳龍前天接受某平面媒體直播專訪時指出，內部民調其持續穩定領先對手盧秀燕十％以上，林佳龍昨出席潭子國小動土典禮，媒體進一步詢問時，他表示，因假民調不斷出現，才必須做一點說明，目前「穩定的領先」，但現在的重點是把政績做好，讓人民有感，「我相信這就是投票日最好的民調」。

林佳龍廿五日接受某平面媒體直播節目專訪時，被問及TVBS日前公布民調顯示國民黨台中市長參選人盧秀燕民調領先他六％，林佳龍說，「市府目前內部民調結果是他持續穩定贏十％以上」，民調不需敲鑼打鼓，要有危機意識，能夠理解對手的選舉策略，就是不斷發布民調來固盤。

林佳龍昨進一步指出，「選舉結果才是真正的民調」！因為有很多假民調不斷出現，他必須做一點說明，基本上他的選舉團隊有信心，他還是很穩定的領先，且領先的幅度相當大，現在他就是把政績做好，讓人民有感，相信這就是投票日最好的民調。

對此，台中市長參選人盧秀燕團隊表示，林佳龍說內部民調不會公布，但又公開說穩定贏十％，言行矛盾，只見其心虛，「這才是林佳龍的策略性民調」，並質疑林佳龍說「市府目前內部民調」，代表市府有做選舉民調？市府花公帑請誰做民調？這點恐怕惹人非議，建議林佳龍謹言慎行，並對議會和市民說明交代。

市府新聞局長卓冠廷則表示，此民調是由是市長跟選戰團隊自費做的。