〈中部〉台中海洋生態館完工 岩石造型吸睛

2018-07-27

未來與高美濕地串連一日遊

〔記者張軒哲／台中報導〕備受矚目的「台中海洋生態館」館舍本月興建完工，斥資約八億元的五層樓館舍外觀以「岩石」為設計構想，頗具設計感，一樓將設置高達十多公尺的大洋缸，展示水母、玻璃章魚、螢魷等活體海洋生物，館內規劃觀望海浪的景觀平台、咖啡廳和宴會廳，未來與高美濕地串連成一日遊景點，成為台中海線觀光亮點。

海洋生態館緊鄰梧棲觀光漁港，歷經胡志強與林佳龍兩位市長任內規劃，由「企鵝館」改為「企鵝暨白海豚生態館」、「白海豚生態館」，再改為「海洋生態館」，工程一度停工，去年復工，外觀造型也變更，廿四日終於完成硬體建設。

當初爭取建設的前議長張清堂與其胞弟、現任副議長張清照昨日在市府建設局長黃玉霖陪同下前往會勘，張清照說，他上任後建議市府，在原有五億元預算之內，將海洋生態館面積擴大，由原來的二千多坪，擴大到四千坪左右，很高興今天見到成果，希望市府加速腳步完成委外營運，早點開幕，帶動地方繁榮。

建築師余曉嵐說，海生館外觀由當初預定的白海豚造型改為岩石造型，一樓以漂浮天花板設計，表徵台中港建港是以大甲溪流域沖刷下來的基石填築，也代表山海線連結。負責興建的港洲營造董事長陳朝日表示，岩石造型有很多的角度，施工難度比一般建築還高，但全力趕在期限內完工，通過考驗。

設大洋缸 展示活體海洋生物

黃玉霖簡報指出，原本場館只有影音展示的空間，升級為海洋生物活體展示，市府將做相關設備，預計八月中旬進行營運廠商委外招標作業，目前至少三家國內外知名廠商將來競標。館內規劃一個高十多米、寬十米的大洋缸，為台灣第二大，展示活體海洋水母、玻璃章魚、螢魷、太平洋塔魷等。

10月完成招商 2020年6月營運

觀旅局觀光工程科長葉慶龍指出，市府追加預算二．五億元，經議會通過，將增加海洋生態館海洋生物的維持系統，以及一些內部裝置及陳設，預計十月完成招商，二○二○年六月中正式營運。