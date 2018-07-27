〈中部〉員林大同國中 職業探索中心揭牌

2018-07-27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕興趣是什麼？將來要做什麼？這個問題困擾許多國中生及高中生！目前國中階段都設有職涯探索課程，但大都透過國中老師「間接」傳授，彰化縣府從本學期開始分別在彰安國中、大同國中、原斗國中小學設立「職業試探與體驗示範中心」，由高職教師傳授課程，國小五年級以上學生就可參加。

設於員林大同國中的「職業探索中心」昨天舉行揭牌儀式，學生可以透過專業講師初探自己喜歡的課程，作為將來職業或接受教育的參考。

分家政、化工、農業三大職群

此中心共分「家政」、「化工」、「農業」三大職群課程，包含服裝設計、絹印體驗實作、嬰兒嚕啦啦、乳液與面膜保養品製作、防蚊液與手工皂實作、藍染、壓花、水耕蔬菜育苗、組合盆栽等，從探索體驗與動手操作中，引導學生瞭解自我性向與興趣，協助建構職業生涯發展。

該中心從新學年開始運作，由員林農工、崇實高工、員林家商、永靖高工、達德商工、大慶商工支援師資，藉由實作方式，體驗課程的趣味，例如由勞動部勞動力發展署服飾剪裁創意班講師林億昕老師教學生剪裁裙子，崇實高工化工科楊雅婷老師教授「如何自製乾洗手凝膠」，員林農工謝素芬、李家蓮老師教授「多肉盆栽手做」。

縣長魏明谷表示，這次在彰南的大同國中成立第二所，將來會在員斗國中成立第三所，期許讓同學對技職教育產生興趣，提前認識職場趨勢、開發自我潛能。