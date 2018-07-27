〈中部〉彰化鐵路高架化 魏明谷：勿在預算上打轉

2018-07-27

〔記者張聰秋／彰化報導〕總經費高達三八七億元、已接近彰化縣府一整年歲入收入金額的彰化鐵路高架化興建問題，近來被綠藍縣長參選人吵得沸沸揚揚，國民黨王惠美主張納入前瞻基礎建設二期計畫，遭民進黨魏明谷打臉反前瞻又要爭取前瞻，無黨籍黃文玲則反諷綠藍製造選舉假議題，案子都還在審議階段吵預算沒意義，而另一位無黨籍洪敏雄則邀請三位參選人一起北上爭取儘速通過審議，作法才務實。

彰化鐵路高架化工程，非前瞻基礎建設計畫的案子，而是中央同意列入一般公務預算編列的交通建設案件，王惠美近月來猛打預算議題，遭拚連任的魏明谷質疑王惠美一下反前瞻、一下又支持前瞻，立場不一。

王惠美：前瞻計畫 彰化不能被邊緣化

王惠美說，前瞻計畫中軌道細項，彰化縣當初只列入兩筆，一筆是八○○萬元的鐵路高架化規劃費，另一筆是台鐵田中站到高鐵田中站連結道路規劃費一五○○萬元，總共才二三○○萬元，而鐵道工程在前瞻計畫占最高預算，彰化縣經費分配太少、不成比例，她才反對，理由是在前瞻計畫中，彰化不能被邊緣化。

魏明谷表示，他很感謝行政院長賴清德允諾要給彰化縣三八七億元經費，建設彰化市鐵路高架化，彰化鐵路是山線和海線的交會，未來高架化以後，與台中烏日發展更為緊密，打造成烏彰新都市指日可待，彰化鐵路高架化工程用哪種預算推動，早已不是重點，當務之急是如何讓鐵路高架化後與縣府遷移連結為一，把彰化火車站打造成第二個新板橋特區，盼藍營立委不要在已定案要做，沒必要再討論要用哪種經費的問題打轉，自打嘴巴反而不好。

黃文玲：現在就能增設兩處簡易站

「肯定做和核定做差很大！」黃文玲說，全案行政院尚未完成核定，肯定做卻不知道何年何月做，與核定做確定何時啟動，結果差別很大，全案尚在審議中，講要用哪種預算推動都是騙人。

黃文玲指出，彰化鐵路高架不用等當上縣長再做，現在馬上就能做的就是在台化彰化廠和彰化南興國小各增設一處簡易站，改善交通和方便民眾搭乘，這兩處簡易站都已避開高架路段，現在就能做。

洪敏雄：4人一起北上爭儘快通過

支持高架化的洪敏雄說，吵要用哪種預算推動高架化，讓人聯想選舉炒作，全案行政院預計九月院會列審查，通過後即可列入年度預算逐年編列，而前瞻計畫綠藍吵不停，會不會影響前瞻案推動值得觀察，他覺得大家不要再吵來吵去，四人一起到行政院要求儘快通過審議，才是縣民之福！