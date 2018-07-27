〈中部〉確保柳丁價格 中寮農會啟動收購登記

2018-07-27

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕南投縣中寮鄉是柳丁大宗產地，去年發生中盤商下訂卻不來收購，導致六十萬台斤柳丁無法銷售窘境，中寮鄉農會今年提早因應，洽商果汁加工廠以每台斤六元收購次級品榨汁，本月讓果農登記繳交數量，到昨日為止登記數量近五十萬台斤，果農希望此舉能讓品質好的柳丁賣到更好的價格。

中寮鄉柳丁種植面積約四百多公頃，今年因開花前下雨導致部分柳丁樹只吐新芽不開花，鄉農會預估產量會減少三成。雖預估減產，但因去年發生盤商言定一台斤以十四到十六元收購，並預付每台斤一元訂金，但後來擔心收購價太高會虧本，選擇「放鴿子」，寧願訂金被沒收，也不來收購。去年因而有六十萬台斤的柳丁無處可銷，果農欲哭無淚。

次級品加工 一台斤6元

中寮鄉農會為讓今年的柳丁價格能好一點，次級品也能賣出去，已與果汁加工廠談好收購次級品加工，一台斤六元收購，本月份開放農民登記要繳交的次級品數量，主要是看外表，評估賣相不佳的就可先登記，屆時採收後就依登記數量繳交，實際繳交數量最一不能低於登記的八成，最高不能高過登記的一二○％。

受理登記到月底 還有3天

該農會總會總幹事林裕堂說，到昨日為止，受理登記廿六天前來登記的數量已五十萬台斤，本週短短四天登記的數量，就是前三週的兩倍，但五十萬台斤佔總產量不到一％。受理登記到月底，還剩今天、下週一、週二共三天，有意願的果農趕快到農會登記。

留下一級品 提升產地價

中寮鄉的柳丁果農，有了今年初柳丁銷不出去的痛苦經驗，對次級品收購價一台斤六元的價格堪稱滿意，但多數果農也希望屆時留下來的一級品能有更好的收購價格。