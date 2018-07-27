〈中部〉嘉市鐵高水上車輛基地公聽會 地主抗議

2018-07-27

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕交通部鐵道局北部工程處昨天在水上國小舉行「嘉義市區鐵路高架化計畫」嘉義縣路段暨水上車輛基地第二場公聽會，會前，三十餘位反對水上車輛基地用地徵收的農民拉白布條表達抗議後離席，雖沒有衝突場面，但氣氛尷尬，多數鄉親在會中主張本案應嘉義縣、市一併規劃，不能犧牲嘉縣來成就嘉市，北工處長曹樂群回應說：「交通部已在做縣市一併規劃可行性研究評估中。」

鐵道局︰縣市一併規劃可行性評估中

曹樂群表示，鄉親希望縣轄的民雄、水上段鐵路高架化一併規劃，這部分交通部已在做可行性評估，車輛基地選址有營運、地質等專業考量，除將持續和鄉親溝通，徵收價格也會比照市價，不會讓農民吃虧。

嘉義市區鐵路高架化計畫北起牛稠溪、南到水上鄉，全長十．九公里，因牽涉到民雄鄉金興及水上鄉三和、粗溪等村土地取得，爭議最大的水上車輛基地用地徵收，十九．八五公頃私有土地的一百一十五位地主大多數持反對態度。

鄉長帶隊 拒絕徵收農民拉布條後離席

公聽會前，三十餘位農民拉起「鐵路要高架、調度場要南移」、「鴨霸政府強徵民地」等白布條抗議。水上鄉長劉敬祥表示，嘉義市區鐵路高架化不能強徵水上鄉民地，更反對良田做為基地，隨後他帶著數十位鄉親一起離席。

民雄鄉金興村長何建明說，牛稠溪北岸的嘉義縣金世界平交道一天進出三、四千人次，南岸的嘉義市荖藤宅平交道一天進出只有三、四百人次，結果卻是犧牲金世界居民權益來維護嘉義市，令鄉親無法接受，堅決主張縣市一併規劃。

多位與會鄉親說，水上車輛基地規劃將徵收近二十公頃農地，衝擊到農民的農保及農舍建築問題，中央並沒有配套措施，建議基地南移至南靖台糖土地，諸多問題就可迎刃而解。