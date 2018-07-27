〈中部〉雲林戶所「首辦護照」 半年受理4314件

2018-07-27

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣各戶政事務所為方便首次辦理護照民眾，元月起與外交部領事事務局合作辦理「首辦護照，一地受理全程服務」，累計一至六月各戶政事務所已受理四千三百一十四件護照申請案，為民眾節省超過百萬元花費。

縣內6戶政所皆可辦理

雲林縣政府是繼新北市、台中市後全國第三個開辦「首辦護照到戶政」的縣市，縣府民政處指出，凡第一次辦理護照的民眾可就近到斗六、虎尾、斗南、西螺、北港及麥寮等六戶政事務所辦理人別確認，同時填具護照申請書，繳交一千三百元護照申請費，只要約七至十個工作天後就能拿到護照，完全免收代辦費，不但省錢、省時、又方便。

民政處指出，配合各戶政事務所週一至週五延長上班時間至下午六時卅分，週末九時至十二時也不打烊，對於在外地工作、求學民眾可以在下班後或利用週六到所申辦，非常便利。

免代辦費 為民節省逾百萬

縣長李進勇表示，「首辦護照到戶政」實施後，民眾申辦護照不需再委託親屬、同事、旅行社或親送外交部，以委託旅行社代辦護照一本需兩百至三百元費用計算，已為民眾節省超過百萬元，感謝外交部與縣府合作，發揮一加一大於二的跨機關合作效益。

李姓民眾表示，過去出國旅遊通常參加旅行團，護照也由旅行社包辦，現在流行自由行，孩子才讀大學就想出國增廣見聞，現在有了「首辦護照到戶政」，確實方便了許多。