〈南部〉勞團爭福利 要求提高勞教經費

2018-07-26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市總工會、南市職業工會總工會、南市產業總工會及市議員林美燕、蔡玉枝等人昨天召開座談會，質疑勞工局每年編列勞工教育經費逐年減少，要求未來勞教經費提高、開放跨縣市勞教、最低補助額提高至二萬及預算視需要追加等四大要求，希望勞工局不要虧待台南勞工朋友。

勞工局長王鑫基表示，勞工教育經費自二○一五年五百七十六萬元降到四百八十萬元，近幾年也維持四百八十萬元規模，經費專用於補助基層工會的勞工教育以及企業工會的組訓教育，近幾年申請的工會數每年約一百四十場次，來申請的工會均予以補助，尚無因經費不足而不核准情事。

另，對於勞工教育可至外縣市辦理的提議，王鑫基表示，因考量會額外增加基層工會交通住宿等費用，且為促進南市當地經濟發展以及利於審計部門要求課程落實隨堂考核的整體考量，仍以在南市辦理為原則。

林美燕表示，南市基層工會總數逐年增加，但勞工教育基金卻降到四百八十萬，其中多數工會成員高達千人以上，形成僧多粥少的問題。各縣市每年提撥勞工教育經費，台南不僅是六都最低，連桃園二分之一都不到，台南勞工不僅面臨低薪，現在政府連勞工應有的福利也要剝奪。南市總工會秘書長陳慶財說，桃園市經費今年度提升至一千四百五十萬，反觀台南市不增反減。