〈南部〉西羅殿旁新違建案 強制拆除

2018-07-26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕遭民眾檢舉的中西區西羅殿旁新建違建案，經市府兩度勒令停工制止，廟方仍暗自施工，為維護公權力，工務局昨日強制拆除。

佔用清代河道遺跡、國有地 遭檢舉

工務局表示，去年民眾發現在西羅殿旁和平街九十九號南側有興建工程，向市府反映後，經查發現該地為清代南和港河道遺跡，土地屬財政部國有財產署所有，目前雖非經指定或登錄在案的文化資產，仍無法判定不具歷史文化價值，但依違章建築處理要點，屬重大政策或專案執行，可列入優先執行拆除違章建築。

工務局兩度勒停 廟方仍暗自施工

工務局表示，由於廟方未重視古代遺跡再現的重要性，且未經市府決議規劃前，違建鋼筋混凝土構造物約廿坪，仍擅自毀及水道遺跡大興土木，破壞府城重要文化資產，該局於去年十一月十二日、今年五月三十日二次勒令停工制止，但廟方屢屢暗自施工，因此於六月一日開立擅自新建一層結構體建築物違章處分書，依法列入優先拆除對象，以維護公權力。

據了解，去年西羅殿進行南側增建工程，工程開挖意外讓清治時期五條港之一的南河港部分河道遺跡顯露，見證五條港歷史紋理，引發文化界關注，並呼籲市府設法保留下來，市府會勘後也要求廟方停工。

信徒叫屈 指工程是為了保護主殿

不過，信徒為廟方叫屈表示，都市開發變遷，舊河道早就被截斷無從考證，況且海安路開挖拓寬後，五條港河道已是面目全非，現況只是阻塞的排水溝，由於年底就要建醮，加上牆壁有漏水，才會向市府申請重修工程，重修工程也是為了保護西羅殿主殿，避免被地震損壞，如今被強拆重修建築，令人很無奈。