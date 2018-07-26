〈南部〉海岸垃圾氾濫 塑膠粒危害生態

2018-07-26

社大監測 懷疑不少海漂垃圾來自中國

〔記者蔡文居／台南報導〕長期在台南海岸從事海廢監測的台南社大海廢社，定期每個月前往台南四鯤鯓海岸進行監測及淨灘，日前淨灘發現海岸全是垃圾，其中以保麗龍最多，其次則是各種生活塑膠垃圾，另外也發現疑似來自中國的海漂垃圾及不少塑膠粒，由於看似飼料，各種水鳥或鴿子也常在沙灘上啄食，對生態環境是一大威脅。

小塑膠粒像飼料 鳥類可能誤食喪命

社大海廢社發起人晁瑞光表示，從二○一四年開始，台南龍崗國小這邊的海邊開始會撿到國際垃圾，很多飲料容器及食物包裝，除了台灣的之外，有不少是中國的，懷疑應是來自中國漁船的垃圾。

此外，這些海岸垃圾有不少是保麗龍碎塊、顆粒，以及如米粒大小的塑膠粒。其中，塑膠粒對環境生態危害很大，海岸邊常有各種水鳥或鴿子在地上啄食，也有鳥屍，由於塑膠粒大小看似鴿子飼料，他們憂心這些水鳥可能會因此誤食塑膠垃圾而喪命。

海廢嚴重 環局定期淨灘、巡邏 推減塑

環保局表示，當地海岸垃圾的清理，該局定期於春秋兩季舉行大型淨灘活動，遇到颱風也會出動加強清除，並且不定期進行巡邏。

環保局強調，對於保麗龍及塑膠垃圾對環境的危害，南市也訂定「台南市低碳城市自治條例」，限制指定販賣業者不得提供保麗龍的飲料杯及餐具，估計至今約減少三億多個保麗龍飲料杯產生。而塑膠類托盤及包裝盒共減少約一千九百公噸。

環保局表示，南市今年也推出「吸管不塑」活動，邀請販賣飲品的七十四家店家響應「內用不提供一次性塑膠吸管」，希望透過限塑等措施，減少塑膠垃圾的產生及塑膠碎化後對環境的危害。