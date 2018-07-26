〈南部〉主打自然野放山茶 青農包辦國際名茶金銀獎

2018-07-26

曾獲食品界米其林ITQI二星獎

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄六龜青農劉士輔以六龜山茶研發野蜜紅茶，不僅獲得被譽為「食品界米其林」的國際風味暨品質評鑑所（ITQI）今年風味絕佳獎二星獎，他還挑戰世界茶聯合會的國際名茶比賽，以台灣原生種山茶青茶、紅茶，分別獲得金獎、銀獎，是唯一得獎的原生山茶，讓台灣山茶揚名國際，堪稱台灣之光。

南科工程師劉士輔 返六龜種茶

卅六歲的六龜青農劉士輔，原本是南科工程師，從小看著父親以在地台灣原生種山茶用心製茶，八八風災一度重創六龜產業，他返鄉種茶重振產業，發揮科學精神找出六龜山茶特色。

劉士輔表示，六龜山茶是百年茶種，最大特色是自然野放，完全不使用農藥，更與海洋大學合作，分析六龜原生山茶特性，發現茶多酚及兒茶素豐富，分別是烏龍茶的三倍及一．五倍，且耐泡可達十次以上。

劉士輔指出，六龜山茶品質好，但香氣略顯不足，加上茶多酚比較多，相對苦澀度也高，製茶過程不容易駕馭，仰賴經驗豐富的製茶師，他花了一年多時間，出國參觀二百多家製茶所，找出適合六龜山茶的製程。

劉士輔研發野蜜紅茶獲ITQI今年風味絕佳獎二星獎，他的台灣原生種山茶青茶、紅茶，從各國千件茶葉競爭中脫穎而出，分獲世界茶聯合會舉辦的國際名茶比賽金獎及銀獎，讓台灣茶葉聞名國際。