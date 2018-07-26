〈南部〉再造歷史場景 高雄哨船頭重現風華

2018-07-26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄「再造歷史現場計畫」添新亮點，「哨船頭」將於廿八日正式開放，這處從禁閉到開放的場域，連結英國領事館、高雄港灣，讓高雄港歷史紋理重現，成為民眾親近共享的歷史現場。

哨船頭位處打狗港要衝，從荷蘭時期駐兵，清代水師設汛，十九世紀中葉外商雲集，洋行、海關、英國領事館等均設置於此，現今打狗英國領事館文化園區前的哨船街，當年即為大型貿易船停泊與貨物上下的區域，繁榮熱鬧可見一斑。

日治初期，哨船頭仍是高雄港灣進出口中心角色，打狗支廳更由旗後遷移至此，戰後，哨船頭仍維持巡檢功能；但隨著港口安檢所設立，阻隔了從山上英國領事館官邸，經過古道，到達山下辦公室，再連通港灣的歷史脈絡，卅三年來不但掩蓋歷史場域空間特質，更切斷與海的關係。

禁閉33年 28日重新開放

立委賴瑞隆表示，經過多次協調會，克服建物報廢、使用單位遷離及尋覓新安置等難關後，推動外灘再造工程，讓阻隔了卅三年之久的碼頭終於開放，哨船頭歷史場景得以再現，英領館、哨船頭、高雄港的歷史紋理再次接軌。

將英領館、高雄港連結

文化局長尹立說，哨船頭歷史場域的再現，延續文化治理的核心，是「地方感」的形塑，也是「場所精神」的保存與再現，如今可以從英國領事館山上官邸步行咾咕石步道，通往領事館山下辦公室，再延伸到哨船頭乃至開闊的高雄港灣。

文化局配合策畫「解密哨船頭」歷史展覽，以「荷蘭時期Tancoia」、「清代綠營水師與哨船頭」、「清末外商雲集的哨船頭」、「日治時期哨船頭—曇花一現的輝煌時光」、「水岸風華的哨船頭—歷史空間再現」單元，透過歷史描述、老照片、模型、影片等展示，讓民眾一窺數百年來哨船頭的蛻變。