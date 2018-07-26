〈南部〉助部落邊緣戶 延平幸福糧倉啟用

2018-07-26

3位喪親之痛者 捐車當義工

〔記者王秀亭／延平報導〕台東縣幸福公益協會為讓善心資源可就近取得，昨天啟用延平幸福糧倉，三個歷經喪母、喪子之痛者，將思念化為大愛，捐贈車輛、投入義工行列，讓延平幸福糧倉可以深入部落，確實照顧弱勢邊緣戶。

台東縣幸福公益協會理事長唐小萍表示，兩年前的尼伯特風災與一群修繕義工投入救災行列，深刻體會公部門社福資源，照顧不到的邊緣戶才是最需協助的一群，但台東幅員狹長，一旦路斷，資源進不去偏鄉部落，只能靠直升機空投，因而興起籌建部落糧倉的想法，並與在地社福資源連結合作，讓社工就近取得物資，送進邊緣戶家中。

幸福公益協會 獲善心人無償供地

在善心人士陳明展的協助下，無償提供延平鄉桃源村內的倉庫予該協會，延平鄉成為該協會幸福糧倉首座示範點。

「答應給兒子的小車，變成照顧部落邊緣戶的廂型車。」延平幸福糧倉成立前夕，糧倉義工伊藍‧明基努安、左恩萁夫婦遭遇喪子之痛，友人邱建智送模型車給伊藍兒子「布袞」的承諾，隨即化為愛心，協助連結有意圓母捐車給部落遺願的「勝花家族」，並以伊藍兒子之名，命名「布袞號」，將在縱谷地區部落趴趴走，做為服務老人和運送物資的交通車。

同樣因愛子車禍身亡，將思子之情昇華，成立聖翔救援協會的的阮橋本（鋼鐵爸），得知糧倉計劃後，以協會名義捐出兩輛車，供糧倉載運物資使用，因糧倉車輛已足夠，轉贈一輛予巴喜告關懷協會，愛的串聯讓偏鄉弱勢者得到更適切的照顧。

為延平幸福糧倉開箱啟用的縣府社會處長曹劍秋指出，台東縣可以在各縣市總體競爭力大調查中，社福力拿下第一名，是縣內NGO（非政府組織）幫大忙，例如包括社會處及幾家社福機構皆設有食物銀行，公部門卻受限於法令限制，仍有照顧不及者，就需要予NGO合作，讓有需要者都能得到協助。