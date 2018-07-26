〈南部〉關子嶺火王爺祭 體驗抹黑、泡湯

2018-07-26

八月三日登場 拉山車遶境祈福

〔記者王涵平／白河報導〕關子嶺火王爺祭八月三日登場，西拉雅國家風景區管理處邀民眾體驗「抹黑、拉車、泡湯」三部曲，來趟深度溫泉之旅。

西拉雅管理處表示，今年關子嶺溫泉業者為酬謝火王爺庇佑關子嶺，勇奪台灣十大好湯之冠，祭出「拉山車、享湯泉」，拉完山車可享泡湯樂。

西拉雅國家風景區管理處、台南市溫泉協會、關子嶺形象商圈營造委員會及在地業者歡迎民眾踴躍體驗這場浪漫祭典。

管理處指出，關子嶺不動明王守護溫泉源頭百餘年，是當地信仰中心，火王爺八月誕辰是關子嶺喜事，火王爺山車預定八月三日下午三時從關子嶺寶泉橋溫泉公園出發，遶境溫泉老街祈求風調雨順、闔家平安。

四大湯泉業者 SPA券大方送

管理處表示，今年火王爺祭結合關子嶺青雅泥漿溫泉精品會館、儷景溫泉會館、新紅葉山莊、關子嶺統茂溫泉會館等四大湯泉業者，聯合推出火王爺祭「拉山車、享湯泉」活動，參加者出發前先抹上關子嶺溫泉黑泥漿防曬護膚，再一起拉山車遶境祈福，最後淋泉浴湯，完成一場身心滌淨儀式。

到終點站大成殿，只要憑身上黑泥就能獲得平日要價三百元的湯泉SPA券，以及美雅傢具觀光工廠入場券，一家四口現省一千六百元，可享受一餐關子嶺甕仔雞、十分划算，參加的民眾別忘記帶泡湯的泳衣。

管理處也建議八月三日「湯泉蓮香一日遊」，早上先到白河騎單車深入蓮田賞蓮，中餐大啖季節限定的蓮花餐，下午到關子嶺制高點紅葉公園賞蝶，登頂遠眺美不勝收的山景，三時參加火王爺山車拉行，活動結束泡湯舒緩筋骨，晚餐飽嚐關子嶺特產的美味甕仔雞。

至「西拉雅國家風景區管理處」臉書以及「西拉雅冰火情節～夏之旅」活動文章按讚，留言「樂玩西拉雅 打卡抽好禮」，可參加抽獎。