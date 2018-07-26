〈南部〉國有地被偷倒廢棄物 高雄環局先代清

2018-07-26

鳳山、大寮交界處 23公噸清20天

〔記者陳文嬋／高雄報導〕根據監察院資料，國產署全國土地遭人非法棄置事業廢棄物累計耗費清理費逾十一億元，高市有七處國有地被棄置三萬噸廢棄物，光是鳳山、大寮區交界處的一處土地就被棄置約四百噸，環保局昨啟動代清機制，預估要花廿天清除廿三公噸。

高市環保局表示，高市七處的其中二處土地採檢物超過有害標準，以大寮區一處土地為例，重金屬、戴奧辛超標，初估總清理費要三億元。

鳳山、大寮區交界處潭鳳段廢棄塑膠混合物約四百噸，前年六月發現迄今，廢棄物仍留在現場未清除，產生惡臭，影響周遭環境衛生，清除費近一百九十萬元。

環保局除追究行為人責任，去年底函令地主國產署於九十日內清除完畢，國產署不服聲明異議，目前審議中，由於行政救濟程序冗長，現場大量廢棄物恐滋生登革熱病媒蚊，影響周遭環境衛生及居民健康。

將向行為人及地主國產署求償

環保局昨起主動代為清除，出動鳳山等十三個清潔隊協助清運，總計要清除廿三公噸廢棄物，預計要花廿天才能清除完畢，後續將依廢棄物清理法向孔姓棄置行為人及地主國產署求償費用。

誠義里長劉啟芳表示，大寮區潭鳳段土地位處鳳山、大寮交界處，附近居民數百戶，被人非法棄置一般事業廢棄物，惡臭造成環境污染，地方陳情多年無下文，近來發現該地點流出污水，由於居民以地下水為水源，擔心水源被污染。

環保局長蔡孟裕呼籲民眾出租土地、廠房前，應確認承租用途，出租後更要加強巡視，若發現周遭環境或土地疑有廢棄物時，應立即通報環保局，協同檢警查緝。