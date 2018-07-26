〈南部〉最美圖書館當背景 熱氣球進東大

2018-07-26

知本校區 週六辦光雕音樂會

〔記者張存薇／台東報導〕台灣國際熱氣球嘉年華第五場光雕音樂會廿八日晚間在台東大學知本校區登場，這也是光雕首度前進東大校園，將在有世界八美圖書館之譽的東大圖書館前展開，金字塔造型圖書館配合各樓層窗戶設計大小不一，將營造獨特的光照效果。而因為東大停車空間有限，縣府交通及觀光旅遊處規劃接駁車由台東轉運站、溫泉區出發，單程收費五十元。

交觀處長江慧卿指出，第五場「月映，綠境書香」熱氣球光雕音樂會將於週六晚間七時起在東大知本校區圖書館前展開，東大圖書館被國際建築師網站選為世界八美圖書館之首，預計當晚將由「天外奇蹟」熱氣球領軍，共呈現六顆熱氣球，這也是熱氣球活動首度前進東大校園舉辦，金字塔造型的圖書館與當地自然巧妙融為一體，再搭配各樓層窗戶設計大小不一、錯落不齊的排列組合，搭配光照及東大學子的音樂展演，展現光、影、熱氣球結合的音樂會。

車輛禁入 可搭接駁車進入

因為東大知本校區內停車空間有限，當天全面禁止車輛進入，遊客須將車輛停放在大學路兩側。

至於大眾運輸部分，鼎東客運「八一二九」路線正常營運，可搭乘進入東大知本校區，詳細時間可利用「ibus_公路客運」或「台東有公車」查詢，接駁車部分，去程台東轉運站晚間六時四輛車同時發車，知本溫泉區五時、五時卅分各發一輛車，知本火車站遊客則可搭乘鼎東客運「八一二九」路線，約為五時卅分、六時卅二分開車。

回程部分，台東大學往台東轉運站、知本溫泉區晚間八時卅分六輛同時發車，往知本車站鼎東客運八一二九路線發車時間約為八時十八分、九時卅三分。