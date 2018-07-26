〈南部〉增6千人就業 屏東上半年失業率微降

2018-07-26

〔記者侯承旭／屏東報導〕行政院主計總處公布今年上半年縣市人力資源調查，屏東縣平均失業率為三﹒七％，就業人數半年來增加六千人，縣府勞工處表示，除了觀光與長照業急需人力外，近年青年返鄉創業，已逐漸看到就業效果。

失業率從3.9%降至3.7%

根據主計總處公布的資料，屏東縣上半年的就業人數達四十二萬人、失業人數為一﹒六萬人。若與去年下半年相比，今年上半年屏東縣的就業人數增加六千人、失業人數下降一千人，失業率也從三﹒九％降至三﹒七％，仍略高於全國平均值。

屏東縣四十二萬就業人數中，以服務業達二十二萬人最多，半年來共增加了九千人；製造業維持十三﹒二萬人；農林漁牧業則減少三千人。

值得注意的是，雖然屏東人口持續減少，但十五歲以上勞動人口卻持續上升，已達四十三﹒六萬人，顯示有越來越多人願意投入勞動市場。

觀光、長照缺人 鼓勵青創有成

屏東縣勞工處長林德輝表示，去年以來有多家製造業進駐屏東，但因年輕人較不願從事製造業，使得整體製造業人數未增加，業者普遍缺工，縣府將加強媒合、鼓勵青年返鄉就業，也會建議業者提高薪資，以增加誘因。

林德輝說，屏東服務業這兩年確實維持榮景，雖然墾丁觀光負面消息不斷，但小琉球的觀光餐旅業非常興盛；很多年輕人選擇返鄉微型創業，也帶動就業效果；政府正在大力推動長照，且薪資不斷上升，為女性及中高齡開創工作機會。

此外，明年屏東將舉辦有史以來最大規模台灣燈會，今年下半年會創造一波長短期工作機會。