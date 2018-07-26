〈台北都會〉姚拍主題定裝照 議員參選人來入鏡

2018-07-26

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨與民進黨台北市議員參選人合拍定裝照，市黨部預計九月前於所有參選人競選總部掛設合體宣傳照；姚昨配合各議員衣著主題換裝，有的搭溫泉觀光穿浴衣，有的搭世足熱潮穿球衣，也有主打婦幼議題扮孕婦，造型各異，他更首度帶著愛貓Togi現身，卻招來貓奴批判此舉極為不妥。

姚文智昨上午於台北市議會與議員參選人合體拍定裝照，有別於一般參選人拍照的制式風格，各議員參選人自行決定衣著、主題，姚再配合換裝，如議員謝維洲選區是士林、北投區，兩人便換上代表溫泉文化的浴衣、木屐，行銷北投觀光；許淑華則是搭世足熱潮，穿上全套球衣、手拿足球。

姚文智受訪透露，養過三隻貓，名字都叫Togi，第一隻是朋友所贈，但不幸某天誤食被毒死，後來朋友又送來一隻漂亮的貓，但太太懷孕後送給友人，現在第三隻貓「Togi三世」則是流浪貓；配合有些議員要拍寵物主題，他頭一回帶Togi見客。但姚文智養前兩隻貓的經歷，惹網友質疑有善盡飼養責任？就連前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯也於臉書表示，貓咪生性膽小，尤其不習慣公開與多人互動，只為選舉讓牠在鎂光燈下備感壓力，頗為自私。

民進黨台北市黨部主委陳正德說，昨有廿四位議員到場拍攝，兩人因時間搭不上，會再找時間完成。