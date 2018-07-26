〈台北都會〉丁挑戰空中瑜伽 30日與侯友宜合體

2018-07-26

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中為了選舉卯足全力，昨安排多場行程，早上先聲援台北市議員參選人羅智強，指原本昨上路的「拒絕民進黨 台大有校長」公車廣告臨時無法上架，質疑是廣告公司、欣欣客運公司及欣欣多數持股的退輔會干涉國民黨選舉。他下午再與議員參選人李柏毅、張斯綱合體一起挑戰「空中瑜伽」；晚間又與前總統馬英九同台出席台北市工商婦女會造勢，預告下週一將會與國民黨新北市長參選人侯友宜合體。

羅智強上午說，原訂七月廿五日至十一月廿四日期間租公車聲援台大教授管中閔，刊登「拒絕民進黨 台大有校長」的廣告。豈料上路前一天，廣告公司台灣摩菲爾就說不能上路，當時表示欣欣公司認為內容有爭議；但當他們去問欣欣公司時，對方卻無法交代。

丁守中不滿地說，退輔會佔了欣欣客運近四十九％的股權，現在無法保障退休軍人的權益，還去當民進黨打手，「怎麼對得起『黃埔』這兩個字」。

記者致電公車廣告商台灣摩菲爾公司，對方指負責主管不在，不方便回應；欣欣客運則表示，過去就將公車廣告租給台灣摩菲爾，並說過去只要合乎政府法規及合約內容，從來都沒有干涉廣告刊登。

另外，丁守中昨天下午與李柏毅、張斯綱挑戰空中瑜伽，六十三歲的丁首次嘗試即身手矯健，體能、柔軟度都不輸給一旁的年輕人。丁直說很好玩，很像小時候爬樹一樣，他說，自己都願意跟議員一起造勢，不管是甚麼都願意配合，不然會被講「母雞（市長）不帶小雞（議員）！」