〈台北都會〉柯募資網站上線 1310萬不到半天宣布達標

2018-07-26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲群眾募資網站昨中午十二時上線，首波目標為一三一○萬元，款項將存入柯日前開設的政治獻金帳戶，但才上線不到半小時就塞爆當機，網友哀號「是在搶五月天演唱會嗎？」而不到半天，柯晚間九點於臉書宣布達標，並於昨午夜十二點關閉帳戶。至於選後結餘補助款是否比照二○一四年選後捐出？柯文哲競選辦公室昨表示，離選舉還有數個月，目前尚無規劃，優先處理當機造成的金流問題。

柯文哲透過文宣品T-shirt、托特包、貼紙、徽章以及柯語錄貼紙等進行募資，並將於八月十八日舉辦首次「team KP」第一次見面會。

民眾付款後，可自行決定要把錢用在什麼地方，首波募資目標為一三一○萬元，其中募資文宣品三二○萬元、占廿四％，施政成績宣傳部分五九○萬元、占四十五％，政見推廣活動二七○萬元、占廿一％，據點經費一三○萬元、占十％。該預算會隨著未來選情變化做調整，也會階段性公布財務細項。

由於柯文哲二○一四年當選時，曾揚言將逾兩千五百萬元選後結餘補助款全數捐出做公益，外界關注此次是否仍全捐？柯競辦表示，離選舉還有數個月，目前尚無規劃，且沒想到一開站就塞爆，優先處理金流問題。

柯文哲則於晚間九點於臉書上祭出「感謝文」，宣布首波募款已達標，且預估募資超過第一階段所需，仍有很多人在線上排隊，所以預計昨午夜十二時關閉帳戶，超過的金額，將先封存，待有進一步預算規劃後才動用；若有不足的部分，仍會階段性公布預算規劃，以及階段性公布支出細項。